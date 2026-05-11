Salute in movimento | il nuovo truck per gli screening in 52 comuni

Un nuovo camion dedicato agli screening sanitari sta percorrendo 52 comuni, offrendo esami gratuiti alla popolazione locale. Le persone interessate possono prenotare gli appuntamenti senza aver bisogno di una prescrizione medica, direttamente presso il punto di accesso al veicolo. La presenza del truck permette di effettuare test di prevenzione e diagnosi in modo semplice e rapido in diverse aree della regione.

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? Domande chiave Quali esami gratuiti potrà effettuare il truck nei comuni?. Come si può prenotare un appuntamento senza impegnativa del medico?. Quali sono le tappe previste per i borghi più isolati?. Chi sono le fasce d'età coinvolte nei controlli oncologici?.? In Breve Il tour copre 52 comuni con 24 tappe in 41 giorni di attività.. Controlli gratuiti per mammella, cervice uterina e colon-retto senza impegnativa medica.. Inaugurazione a Nuoro il 14 maggio con la presenza di Roberta Bosu.. Percorso itinerante da Siniscola il 15 maggio fino al ritorno a Nuoro il 7 luglio.. Giovedì 14 maggio alle ore 10:00, il parco dell’ospedale Cesare Zonchello di Nuoro ospiterà il taglio del nastro per il nuovo Poliambulatorio Mobile Multi-Screening, un mezzo tecnologico che inizierà un viaggio sanitario attraverso 52 comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute in movimento: il nuovo truck per gli screening in 52 comuni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Cagliari, screening cardiologici gratuiti in piazza con il Truck Tour? Cosa scoprirai Cosa include esattamente il percorso diagnostico gratuito nel truck? Come funziona la card digitale BancomHeart consegnata dopo gli... Arriva il truck ’Banca del Cuore’. Screening gratuiti in piazza AmendolaSiena si prepara ad una tre giorni dedicata alla prevenzione cardiaca con il truck Banca del Cuore. Argomenti più discussi: Al Palazzolo Open Day dedicato alla salute in movimento; Mi fa stare bene, socializzo e l'ingresso è gratuito. Questo mi permette di allenarmi quando voglio; Salute in movimento, prima tappa di screening a Monteforte; Asl Avellino. La prevenzione oncologica si rimette in marcia con il Maggio della Prevenzione. Debutta il 22 maggio, alle Terme De Montel, il rave che analizza come ritmo, movimento ed energia condivisa influenzino la risposta psicofisica individuale, generando nuove prove sul ruolo delle esperienze positive nella salute e nella qualità della vita. Un’es x.com Trucco per il latte per famiglie in movimento o in viaggio! reddit Salute in movimento. La ricetta del ministero: A scuola e al lavoro a piedi o in biciConcluso il Progetto nazionale di promozione dell'attività motoria promosso da Salute e Gioventù. Primo obiettivo superare le barriere alla messa in atto di stili di vita attivi sia a scuola che ... quotidianosanita.it