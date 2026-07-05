Alta Velocità il sindaco Di Cerbo protesta | Scelta inaccettabile per Dugenta
Il sindaco di Dugenta ha protestato contro la decisione di non includere il suo comune nella tratta dell’Alta Velocità “Dugenta – Frasso Telesino”. La stazione è stata inaugurata senza la presenza di Dugenta, che non figura nel progetto ufficiale. La scelta è stata definita “inaccettabile”, secondo l’amministrazione locale. La nuova stazione collega il territorio alle linee ad alta velocità, ma il comune escluso si dice deluso.
Tempo di lettura: 2 minuti L’inaugurazione della nuova stazione dell’Alta VelocitàAlta Capacità “Dugenta – Frasso Telesino” rappresenta un traguardo atteso da anni per il territorio sannita. Ma l’entusiasmo per l’opera rischia di essere offuscato da una scelta che il sindaco di Dugenta definisce “grave e offensiva”: i collegamenti ferroviari previsti lungo la nuova linea, infatti, proseguiranno esclusivamente via Aversa, senza effettuare la fermata ad Afragola, nodo strategico per l’interscambio con la rete nazionale dell’Alta Velocità. Una decisione che il primo cittadino contesta con fermezza, sottolineando come il territorio abbia sostenuto per anni i disagi legati ai lavori, collaborando con senso di responsabilità alla realizzazione di un’infrastruttura ritenuta fondamentale per lo sviluppo dell’area. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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