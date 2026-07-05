Alta Velocità il sindaco Di Cerbo protesta | Scelta inaccettabile per Dugenta

Notizia in breve

Il sindaco di Dugenta ha protestato contro la decisione di non includere il suo comune nella tratta dell’Alta Velocità “Dugenta – Frasso Telesino”. La stazione è stata inaugurata senza la presenza di Dugenta, che non figura nel progetto ufficiale. La scelta è stata definita “inaccettabile”, secondo l’amministrazione locale. La nuova stazione collega il territorio alle linee ad alta velocità, ma il comune escluso si dice deluso.