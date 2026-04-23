La denuncia della sindaca Gaiulli | Con l' Alta Velocità cancellata la fermata di Peschiera è inaccettabile

La sindaca ha denunciato la perdita della fermata di Peschiera a causa dell'eliminazione del progetto dell'Alta Velocità. La questione riguarda i collegamenti ferroviari sul Lago di Garda e ha suscitato proteste da parte dell'amministrazione locale. La decisione di sospendere il progetto ha generato critiche e una crescente preoccupazione tra cittadini e rappresentanti istituzionali. La vicenda evidenzia le difficoltà di coordinamento tra le esigenze territoriali e le scelte di pianificazione a livello nazionale.

Il futuro dei collegamenti ferroviari sul Lago di Garda apre un fronte di tensione tra territorio e pianificazione infrastrutturale nazionale. La sindaca di Peschiera del Garda, Orietta Gaiulli, ha fatto sapere di aver inviato una lettera al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, guidato.🔗 Leggi su Veronasera.it

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