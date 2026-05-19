Tra Torino e Milano si registra un aumento significativo di persone che utilizzano quotidianamente i treni ad alta velocità per recarsi al lavoro. Secondo fonti di Bloomberg, centinaia di giovani professionisti scelgono questa tratta per motivi di lavoro, rendendo il traffico pendolare tra le due città molto intenso. La crescita dei viaggi quotidiani si evidenzia come una risposta alle esigenze di mobilità, con un incremento di spostamenti tra le due aree durante le ore di punta.

All'alba un esercito silenzioso di giovani avvocati, consulenti, manager e professionisti della finanza poco più che trentenni lascia Torino diretto a Milano con laptop, auricolari e bicchieri di caffè in mano. La sera rifaranno il percorso inverso. Quella che fino a pochi anni fa sarebbe sembrata una routine estrema è diventata la normalità. Bloomberg la definisce una delle trasformazioni urbane più evidenti del Nord Italia: vivere a Torino e lavorare a Milano non è più una scelta eccentrica, ma una strategia economica sempre più diffusa.,, Secondo i dati citati da Bloomberg, i prezzi delle case a Milano sono ormai oltre due volte e mezzo superiori rispetto a Torino, mentre gli affitti risultano più alti dell'82%. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Caro affitti, è boom di pendolari dell'alta velocità tra Torino e Milano per una scelta obbligata

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