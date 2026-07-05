allegri ha un piano ben preciso per mctominay

Il nuovo allenatore del Napoli ha pianificato un ruolo specifico per Scott McTominay nella sua formazione. L’obiettivo è integrare lo scozzese nel sistema tattico della squadra partenopea. Non sono stati forniti dettagli sui compiti esatti di McTominay, ma si sottolinea che il suo inserimento è parte di un progetto ben definito. Il tecnico sta lavorando per adattare il giocatore alle esigenze della rosa e della strategia complessiva.

Il nuovo allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, è al lavoro per plasmare la squadra partenopea e lo scozzese Scott McTominay avrà un ruolo ben definito nello scacchiere azzurro. “Napoli lo aspetta a braccia aperte, pronto a coccolarselo e goderselo ancora. E Allegri punta a farne uno degli intoccabili del suo nuovo Napoli. Con Max, i centrocampisti si divertono. E segnano. E uno come Scott, che viene da due campionati in doppia cifra – a Napoli, tra i centrocampisti, ci era riuscito prima soltanto Hamsik – può davvero esaltarsi”. Daniele Faggiano, ds Parma: “La sentenza ci unisce. Valorizzeremo Sepe, su Grassi.” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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