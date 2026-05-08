Lorenzo Lucca tornerà al Napoli dopo il prestito al Nottingham Forest, dove ha avuto una stagione difficile. L’attaccante ha espresso la volontà di rimanere in Italia e il club partenopeo sta pianificando il suo futuro. Nei prossimi mesi si discuteranno le modalità del suo eventuale reinserimento nella rosa. La società ha un piano preciso e sta valutando le prossime mosse in vista della prossima stagione.

Lorenzo Lucca tornerà al Napoli dalla sessione estiva: l’attaccante ha comunicato la volontà di restare in Italia dopo il prestito deludente al Nottingham Forest. Lucca: il rientro anticipato dall’Inghilterra. L’esperienza in Premier League non ha portato i risultati sperati. Il giocatore, arrivato agli inglesi a gennaio, non si è ambientato negli equilibri di Nottingham Forest. La permanenza è stata complicata dal punto di vista tattico e personale. Secondo Fabrizio Romano, Lucca ha già comunicato una preferenza chiara per il futuro: rimanere nel campionato italiano anziché proseguire l’avventura britannica. La priorità dell’attaccante è giocare in Serie A.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Quale futuro per Lucca? Il Napoli ha in mente un piano ben preciso e l’attaccante ha una richiesta

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