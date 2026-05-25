Il proprietario di un club di Serie A ha bloccato l’allenatore in carica, mentre un altro tecnico è stato esonerato dal suo ruolo al Milan. Un terzo allenatore avrebbe un piano preciso per il futuro, secondo fonti di mercato. Le decisioni sulla gestione delle panchine stanno già influenzando le strategie delle squadre in vista della prossima finestra di calciomercato. Le mosse sono state prese in un contesto di tensione e manovre anticipate.

Il futuro delle panchine dei principali club di Serie A e le prime calde manovre in vista della prossima sessione di calciomercato stanno già delineando i programmi delle grandi del nostro campionato. Nel corso della trasmissione radiofonica 1 Football Club, in onda sulle frequenze di 1 Station Radio e condotta da Luca Cerchione oggi, lunedì 25 maggio 2026, è intervenuto il giornalista di TeleLombardia ed esperto di dinamiche di mercato Armando Areniello. L’opinionista ha tracciato un quadro dettagliato della situazione legata alle guide tecniche, partendo dalla sponda bianconera di Torino fino ad arrivare alla rivoluzione societaria che attende la Milano rossonera, senza trascurare i destini di Antonio Conte e le strategie operative di Inter, Roma e Napoli. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Panchine bollenti: Spalletti bloccato da Elkann, per Allegri è addio al Milan mentre Conte ha un piano preciso

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