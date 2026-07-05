Allegri ha adottato una strategia di gioco chiamata “cazzeggio creativo”, caratterizzata da un atteggiamento rilassato e meno rigido in campo. Durante gli allenamenti, si nota un clima più leggero, con frequenti momenti di relax tra i giocatori. Il tecnico preferisce mantenere un cortile muso e un rapporto diretto con la squadra, evitando formalismi. La sua gestione dello spogliatoio si basa su un approccio più informale rispetto alle precedenti guide tecniche.

Qual è la filosofia di gioco di Allegri e come gestisce lo spogliatoio?. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina della SSC Napoli non rappresenta solo un avvicendamento tecnico, ma un vero e proprio shock culturale per l’ambiente di Castel Volturno. Dopo il biennio vissuto sotto la guida marziale e totalizzante di Antonio Conte, lo spogliatoio azzurro si prepara ad accogliere un allenatore che fa della “semplicità” il suo dogma assoluto. Per capire come giocherà e, soprattutto, come vivrà il nuovo Napoli, non serve affidarsi ai rumors di mercato: basta sfogliare le 230 pagine di “È molto semplice”, il libro-manifesto pubblicato da Allegri sette anni fa per Sperling & Kupfer. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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© Napolissimo.it - Allegri al Napoli: la filosofia del “cazzeggio creativo” e del corto muso

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