In Serie A, Allegri e Conte sono i tecnici con le percentuali più alte di partite concluse con una vittoria dopo aver subito un gol, spesso chiamate 'corti muso'. Nei confronti di Milan e Napoli, queste due squadre hanno registrato numeri superiori rispetto ad altri campionati europei, con una percentuale significativa di successi in situazioni di svantaggio. Questi dati evidenziano un approccio deciso nelle ripartenze di queste formazioni italiane.

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© Calcionews24.com - Serie A, Allegri e Conte i re del ‘corto muso’! Il dato impressionante di Milan e Napoli rispetto agli altri campionati

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