Alfonso Signorini ha annunciato di non escludere un ritorno in televisione, dopo aver trascorso mesi lontano dai riflettori. In un'intervista, ha parlato del periodo successivo alle accuse di Fabrizio Corona, senza fornire dettagli specifici. Signorini ha affermato di aver riflettuto sul suo futuro e di essere aperto a riaprire un nuovo capitolo nel mondo dello spettacolo.

Dopo mesi lontano dai riflettori, Alfonso Signorini racconta come ha vissuto il periodo seguito allo scandalo nato dalle accuse di Fabrizio Corona e apre per la prima volta a un possibile ritorno in televisione. Dopo un lungo periodo di riservatezza, Alfonso Signorini è tornato a raccontarsi in una lunga intervista, affrontando senza filtri il momento più complicato della sua carriera. Il giornalista e conduttore ha ripercorso le conseguenze dello scandalo seguito alle accuse di Fabrizio Corona, parlando della gogna mediatica, degli amici che lo hanno deluso e del sostegno ricevuto dal compagno. E, per la prima volta, ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Alfonso Signorini rompe il silenzio: "Non escludo un ritorno in tv"

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ALFONSO SIGNORINI DISTRUTTO da FABRIZIO CORONA | JematriaDue

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