Alfonso Signorini rompe il silenzio | Deluso dagli amici

Dopo oltre sei mesi, il conduttore ha rilasciato un’intervista al Giornale, in cui ha espresso delusione verso alcuni amici. La sua ultima presenza pubblica risale a un evento teatrale da lui organizzato. La sua attenzione si è concentrata sulla diffusione di foto e video privati da parte di una persona nota, che ha portato a un periodo di silenzio e riflessione. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli dell’incidente.

Dopo più di 6 mesiAlfonso Signorini ha scelto dirompere il silenziocon un’intervista alGiornale.Dopo essere riapparso in pubblico, in occasione di un evento a teatro da lui organizzato, il conduttore è tornato a parlare di ciò che ha vissuto dopo la diffusione di foto e video privati da parte di Fabrizio Corona. Sulla questione c’è ancora un processo in corso. Il giornalista ha ammesso che mai si sarebbe aspettato che questo clamore lo colpisse tanto da perdere gli amici,anche quelli che credeva i più fidati. Ma adesso ha raggiunto nuove consapevolezze ed è felice che le persone si siano dimostrate per ciò che sono realmente. Esprime la volontà di non voler più avere a che fare con queste persone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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ALFONSO SIGNORINI è FINITO: Lo SCANDALO con FABRIZIO CORONA è GRAVE | JematriaDue

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