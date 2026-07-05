Alfonso Signorini parla dopo lo scandalo | il compagno i finti amici e la replica alle accuse | Non sono un santo

Dopo quasi sette mesi dallo scandalo sollevato da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini interviene per la prima volta. Nel suo intervento, il conduttore ammette di non essere un santo e risponde alle accuse, parlando del rapporto con il compagno e dei presunti amici coinvolti. Signorini spiega di aver vissuto il periodo difficile, senza entrare troppo nei dettagli, e ribadisce di aver affrontato le vicende personali con la propria sincerità.

Quasi sette mesi dopo lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona, Alfonso Signorini rompe finalmente il silenzio su come ha vissuto quest’ultimo periodo della sua vita, la reazione del suo compagno, degli amici che lo hanno abbandonato, dell’affetto degli sconosciuti e lo ha fatto in un’intervista concessa a Il Giornale, poco dopo il debutto della rappresentazione della Boheme all’Arena di Verona, di cui ha firmato la regia. Come è noto, Signorini non è solo un conduttore televisivo, scrittore e giornalista ma anche un regista di opere liriche. Ed è proprio dall’opera, che ha deciso di ripartire. Fino ad ora non aveva detto nulla sulle rivelazioni di Corona, ha solo affidato brevi frasi ai suoi legali. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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ALFONSO SIGNORINI è FINITO: Lo SCANDALO con FABRIZIO CORONA è GRAVE | JematriaDue

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