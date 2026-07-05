Alfonso Signorini ha annunciato di aver tagliato i rapporti con molte persone che definisce “finti amici” dopo lo scandalo e il procedimento giudiziario che lo riguarda. La sua decisione di autosospendersi da Mediaset segue il periodo di silenzio e riguarda anche la sua presenza all'Arena di Verona, dove ha partecipato in veste di regista. Signorini ha scelto di parlare pubblicamente per la prima volta dopo mesi di riserbo, senza fornire dettagli specifici sulla vicenda legale.

Dopo mesi di silenzio, Alfonso Signorini ha deciso di parlare pubblicamente della vicenda giudiziaria che lo ha investito e della scelta di autosospendersi da Mediaset. In un'intervista al Giornale, il conduttore ed ex direttore editoriale di Chi racconta quei mesi come una fase di sopravvivenza, segnata dalla pressione mediatica ma anche dalla chiusura a riccio contro il mondo dello spettacolo per concentrarsi su nuovi progetti. Come la regia de La Bohème all'Arena di Verona, che considera il punto di partenza di una rinascita professionale e personale. Ripensando ai giorni immediatamente successivi all'esplosione del caso, Alfonso Signorini confida di essersi chiuso nel silenzio per pura strategia di sopravvivenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Alfonso Signorini dopo lo scandalo: "Tanti finti amici spariti". La regia all'Arena di Verona

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