Alberto Fortis | Cambiai Settembre all’ultimo e diventò una hit In discografia più Caselli e meno scaldasedie
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Alberto Fortis ripercorre 47 anni di carriera, racconta come cambiò Settembre e critica la discografia: "Servono più Caselli e meno scaldasedie". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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