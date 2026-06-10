Chi era Patrizia Caselli l’ultimo amore di Bettino Craxi

Da dilei.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Patrizia Caselli, 66 anni, è morta dopo aver combattuto contro un carcinoma al polmone. La cantante aveva raccontato la sua battaglia in un’intervista nel 2024, durante la quale si era riavvicinata al pubblico. Caselli è nota anche per essere stata l’ultima compagna di Bettino Craxi. La sua morte segue una lunga lotta contro la malattia, resa pubblica in occasione di un ritorno alle scene.

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Patrizia Caselli  si è spenta a 66 anni dopo una coraggiosa battaglia contro un severo  carcinoma al polmone, già raccontato nel 2024 in una coraggiosa intervista in cui si era riavvicinata al suo pubblico. Nata a  Udine  nel 1960, l’attrice e conduttrice televisiva era stata un volto familiare del piccolo schermo negli anni Ottanta e Novanta, distinguendosi in programmi di successo come  Detto tra noi  e  Se fosse.. Eppure, oltre alla sua versatile carriera tra varietà e giornalismo pomeridiano, la sua biografia è rimasta indissolubile alla storia sentimentale e politica del nostro Paese per essere stata la donna che scelse di seguire  Bettino Craxi  nel suo  esilio tunisino, rimanendo al suo fianco fino all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Dilei.it

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