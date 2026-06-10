Patrizia Caselli, 66 anni, è morta dopo aver combattuto contro un carcinoma al polmone. La cantante aveva raccontato la sua battaglia in un’intervista nel 2024, durante la quale si era riavvicinata al pubblico. Caselli è nota anche per essere stata l’ultima compagna di Bettino Craxi. La sua morte segue una lunga lotta contro la malattia, resa pubblica in occasione di un ritorno alle scene.

Patrizia Caselli si è spenta a 66 anni dopo una coraggiosa battaglia contro un severo carcinoma al polmone, già raccontato nel 2024 in una coraggiosa intervista in cui si era riavvicinata al suo pubblico. Nata a Udine nel 1960, l’attrice e conduttrice televisiva era stata un volto familiare del piccolo schermo negli anni Ottanta e Novanta, distinguendosi in programmi di successo come Detto tra noi e Se fosse.. Eppure, oltre alla sua versatile carriera tra varietà e giornalismo pomeridiano, la sua biografia è rimasta indissolubile alla storia sentimentale e politica del nostro Paese per essere stata la donna che scelse di seguire Bettino Craxi nel suo esilio tunisino, rimanendo al suo fianco fino all’ultimo respiro. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi era Patrizia Caselli, l’ultimo amore di Bettino Craxi

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