Al via i lavori sulla rete ferroviaria nel nodo di Firenze L’odissea estiva dei pendolari | corse dimezzate e viaggi fino a 6 ore

Sono iniziati i lavori sulla rete ferroviaria nel nodo di Firenze, con una riduzione temporanea dei servizi. L’intervento ha previsto la rimozione di un ponte e il varo di una nuova struttura. Originariamente si ipotizzava un blocco di 20 giorni, ma i lavori sono stati completati in 104 ore per la rimozione e 84 per la posa. La modifica ha causato un aumento dei tempi di viaggio e corse ridotte per i pendolari durante l’estate.

«All’inizio l’ipotesi era un blocco alla circolazione di 20 giorni e dieci mesi per la strada, che è un’arteria primaria per la viabilità fiorentina, poi siamo riusciti a contrarre tutto in 104 ore per rimuovere il ponte e 84 ore per il varo della nuova struttura». Con queste parole Andrea Esposito, responsabile della programmazione industriale di Rfi, fotografa a La Stampa la complessità del cantiere ferroviario del Ponte al Pino sul nodo di Firenze. Dalle ore 23:00 di oggi, domenica 5 luglio 2026, prende infatti il via uno degli interventi più critici dell’intera programmazione stagionale della rete ferroviaria, concentrato nel nodo strategico di Firenze. 🔗 Leggi su Open.online

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