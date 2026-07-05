Laura Morante ha raccontato di aver subito un cattivo trattamento durante un provino per la serie televisiva, ma di aver reagito in modo che ha sorpreso gli altri presenti. Ha anche riferito di aver detto la verità su Nanni Moretti, scatenando un acceso dibattito. Inoltre, ha descritto sua zia Elsa Morante come una donna collerica e poco indulgente, temuta durante l’infanzia.

“M ia zia Elsa Morante? Di lei avevo terrore. Era una donna collerica, perentoria. Poco indulgente”. Sono le parole con cui Laura Morante descrive la scrittrice, sorella maggiore di suo padre Marcello. “ La vedevo discutere su tutto ad alta voce, con la sigaretta in bocca. Ho sempre pensato che il motivo di quel modo di essere fosse un forte bisogno d’amore nato da un’infanzia difficile”. Intervistata da “ Sette ” del “ Corriere della Sera ”, l’attrice si racconta tra pubblico e privato, set e una famiglia dal cognome di un certo peso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Al provino per ‘La Piovra’ mi hanno trattata malissimo, ma la mia reazione li ha spiazzati. Nanni Moretti? Ho detto la verità ed è scoppiato un putiferio”: Laura Morante si racconta

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