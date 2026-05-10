Durante il Riviera International Film Festival, l'attrice ha presentato il suo ultimo film, interpretando una celebre scrittrice sarda. In un'intervista, ha parlato della famiglia, definendo sua zia Elsa antipatica, e ha commentato alcuni colleghi, tra cui Nanni Moretti, descritto come affettuoso e un po’ dispettoso, e Harvey Keitel, che ha definito il peggiore con cui abbia lavorato, citando egocentrismo e comportamenti difficili.

Deledda fu una donna che ruppe gli schemi dedicandosi alla scrittura contro il volere dei genitori, in una società che incasellava le donne nei ruoli di madri e mogli. Morante appare nella parte centrale del film, quando, nel 1927 a Stoccolma, la scrittrice ritirò il Nobel. «Conoscevo pochissimo Deledda, avevo solo qualche ricordo sparso delle letture scolastiche», racconta l’attrice che ha anche vestito i panni di Alda Merini in Folle d'amore, «la mia prima preoccupazione era l’accento sardo, ma la donna che interpreto lo aveva ormai perso dopo essersi trasferita dalla Sardegna a Roma». L’autrice di Cenere e Canne al vento ha anche i volti di Irene Maiorino e Ivana Monti in momenti temporali diversi.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Laura Morante: «Mia zia Elsa era antipatica. Nanni Moretti? Affettuoso e mostro. L'attore peggiore con cui abbia lavorato? Harvey Keitel, un concentrato di egocentrismo»

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