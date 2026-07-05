La città si prepara ad accogliere una nuova proposta estiva. Dal 28 al 30 agosto, Piazza del Duca e il Parterre della Rocca Roveresca ospiteranno la prima edizione di "Senigallia Feel Beer", il festival della birra artigianale e agricola organizzato da Cna Territoriale di Ancona con il convinto sostegno del Comune di Senigallia. L’evento si inserisce perfettamente nel brand e nello spirito di promozione turistica e territoriale di "Feel Senigallia", offrendo tre serate all’insegna delle eccellenze locali. Protagonisti assoluti saranno i migliori birrifici della regione, affiancati da spazi dedicati allo street food di qualità e da un ricco programma di musica live e intrattenimento diffuso, inclusi i tradizionali tornei di biliardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al debutto: "Senigallia. Feel Beer"

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