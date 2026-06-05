Al via a Roma il Burger&Beer Festival

A Roma si svolge il Burger&Beer Festival, il primo evento all’aperto della stagione dedicato a burger e birre italiane. L’evento presenta una selezione di food truck con ricette che vanno dalle classiche alle più innovative, utilizzando materie prime di alta qualità e carni selezionate. Sono previste diverse proposte di panini e abbinamenti di birre artigianali. L’area dell’evento è aperta al pubblico e si svolge in un’area all’aperto della città.

Arriva a Roma il primo grande evento all’aperto della stagione, dedicato ai migliori burger e birre d’Italia: dalle ricette classiche ai panini più innovativi, tutto sarà firmato dai food truck più amati, con materie prime di alta qualità, carni selezionate e abbinamenti sorprendenti.Burger&Beer. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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