Senigallia | debutto del nuovo Consiglio tra dibattiti e cariche

Il nuovo Consiglio comunale di Senigallia ha iniziato i lavori con un acceso dibattito sulla surroga di un consigliere, che ha rischiato di bloccare l’assise. La seduta è proseguita con le elezioni per la presidenza, vinta da un candidato di maggioranza. La discussione si è concentrata sulle procedure di surroga e sulle cariche istituzionali, con i partecipanti che hanno espresso posizioni contrastanti. La seduta si è svolta senza ulteriori intoppi, dopo le tensioni iniziali.

? Domande chiave? In Breve Il nuovo Consiglio di Senigallia si insedia tra discussioni procedurali e l’elezione di Pizzi. Il pomeriggio di mercoledì 10 giugno 2026 ha segnato l’inizio ufficiale del secondo mandato di Massimo Olivetti a Senigallia con la prima seduta del Consiglio Comunale. La riunione, che darà vita agli organi che accompagneranno l’amministrazione per i prossimi cinque anni, ha protagonisti nuovi eletti e momenti di acceso dibattito tecnico sulle regole della democrazia locale. L’assemblea è stata aperta da Anna Paola Fabri, che ha ricoperto il ruolo di prima presidente guidando i lavori fino alla definizione delle cariche stabili. Il clima istituzionale è stato subito messo alla prova da una questione legata alla tempestività delle comunicazioni interne, che ha richiesto una sospensione della seduta per garantire la corretta applicazione del Regolamento Comunale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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