Al conte Nardini piaceva la libertà ma aveva fatto i conti senza l’oste Nel suo caso una signorina

Da ilfattoquotidiano.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il conte Nardini, scapolo di 50 anni, amava la propria libertà. La sua vita cambiò quando la signorina Adriana Terrazzani si trasferì nella casa di fronte alla sua.

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Da un racconto apocrifo di Guido da Verona. Al conte Filippo Nardini piaceva la propria libertà: per questo, a 50 anni, era ancora scapolo. Ma aveva fatto i conti senza l’oste, che nel suo caso fu la signorina Adriana Terrazzani, la quale un giorno andò ad abitare di faccia a casa sua. Di modi spigliati e forme provocanti, la giovane esercitava un certo fascino sugli uomini, specie se maturi. Sbirciandola dalla finestra, il conte la vedeva girare per casa in vesti succinte; per giunta, nell’affacciarsi, quella benedetta figliola si appoggiava al davanzale in modo che gli sguardi del celibe attempato finivano per penetrare liberamente entro il corsetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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