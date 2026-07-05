Al conte Nardini piaceva la libertà ma aveva fatto i conti senza l’oste Nel suo caso una signorina
Il conte Nardini, scapolo di 50 anni, amava la propria libertà. La sua vita cambiò quando la signorina Adriana Terrazzani si trasferì nella casa di fronte alla sua.
Da un racconto apocrifo di Guido da Verona. Al conte Filippo Nardini piaceva la propria libertà: per questo, a 50 anni, era ancora scapolo. Ma aveva fatto i conti senza l’oste, che nel suo caso fu la signorina Adriana Terrazzani, la quale un giorno andò ad abitare di faccia a casa sua. Di modi spigliati e forme provocanti, la giovane esercitava un certo fascino sugli uomini, specie se maturi. Sbirciandola dalla finestra, il conte la vedeva girare per casa in vesti succinte; per giunta, nell’affacciarsi, quella benedetta figliola si appoggiava al davanzale in modo che gli sguardi del celibe attempato finivano per penetrare liberamente entro il corsetto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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