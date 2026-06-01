Un politico ha annunciato una proposta di tassa patrimoniale durante la campagna elettorale. La proposta è stata presentata pubblicamente senza consultazioni o analisi approfondite. La reazione degli avversari politici è stata di critica immediata. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte di esperti o enti di settore. La proposta è stata comunicata tramite conferenza stampa e pubblicata sui canali ufficiali dell’ente.

Non sono un esperto di marketing ma iniziare la campagna elettorale mettendo sul tavolo la proposta di una bella tassa patrimoniale non mi sembra una idea geniale. Eppure è proprio così, Elly Schlein non ha usato giri di parole e raccogliendo il plauso dei suoi alleati ha gettato la maschera: con la sinistra più tasse per tutti e caccia aperta ai ricchi. Lascio all’amico ed esperto di questioni liberali Alberto Mingardi il compito di illustrarvi a pagina 3 il perché e il percome si tratti di una follia autolesionista e vado oltre, alle grandi manovre della politica che già guardano al dopo le prossime elezioni. Politologi di chiara fama danno per scontato che dalle urne uscirà un pareggio, cioè che nessuna delle due coalizioni raggiungerà una maggioranza chiara sia alla Camera che al Senato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Larghe intese, qualcuno fa i conti senza l'oste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuovo casello autostradale, Parma (Pd): "Basta proclami e conti senza l'oste. Servono soluzioni realizzabili"Una consigliera regionale del Pd ha chiesto chiarezza sul progetto del nuovo casello autostradale di Rimini, criticando le proposte avanzate...

Argomenti più discussi: Governo, la segretaria dem Elly Schlein: Con il mio Pd vietate le larghe intese; Centrodestra, D'Agostino fa chiarezza: Giordano voleva le larghe intese. Chiudere al civismo è un suicidio; Il Quirinale nella fantasia post-elettorale di Dario Franceschini; Cosa prevede la legge elettorale: Sì della Camera alla proposta di legge, una vera follia a rischio inciampi tra Consulta e Quirinale.

Qualora il sistema di voto non cambiasse, Meloni si batterebbe per la vittoria del centrodestra con il Rosatellum. Ma farebbe un annuncio in campagna elettorale, avvisando che il suo partito non appoggerebbe governi di larghe intese in caso di pareggio. @ x.com