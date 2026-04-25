Disse Pertini | Non c’è libertà senza giustizia sociale Ma noi abbiamo fatto il contrario

Il 25 aprile del 1945, la voce di Sandro Pertini invitò i cittadini milanesi a partecipare allo sciopero generale e all’insurrezione, annunciando un momento cruciale della Resistenza. Oggi, in occasione della commemorazione, Tomaso Montanari ha tenuto un discorso a Pavia, riflettendo sulla frase di Pertini: “Non c’è libertà senza giustizia sociale”. La giornata si è svolta con incontri e interventi pubblici, senza altre manifestazioni ufficiali.

Dall’orazione ufficiale tenuta da Tomaso Montanari a Pavia, oggi 25 aprile 2026 Il 25 aprile del 1945 fu la voce di Sandro Pertini a chiamare, dalla radio, i milanesi allo sciopero generale e all’insurrezione. Venticinque anni dopo, nel 1970, un Pertini presidente della Camera così celebrava la grande di aprile: «Noi non vogliamo abbandonarci ad un vano reducismo. No. Siamo qui per riaffermare la vitalità attuale e perenne degli ideali che animarono la nostra lotta. Questi ideali sono la libertà e la giustizia sociale, che costituirono un binomio inscindibile, l’un termine presuppone l’altro; non può esservi vera libertà senza giustizia sociale, e non si avrà mai vera giustizia sociale senza libertà.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Disse Pertini: “Non c’è libertà senza giustizia sociale”. Ma noi abbiamo fatto il contrario Notizie correlate Leggi anche: Conferenza stampa Pisacane: «Il ritiro per come l’abbiamo fatto noi è importante, dopo 8 partite senza vittorie serve stare insieme per ricompattarci» Juve, Spalletti senza alibi dopo il crollo: «L’Atalanta ha fatto le scelte giuste, noi le abbiamo sbagliate tutte»Il Gewiss Stadium si conferma terra di conquista proibita per la Juventus di Luciano Spalletti, che abbandona la Coppa Italia ai quarti di finale... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sandro Pertini cittadino onorario di Genova, Salis: Sognava un continente libero per evitare che le gelosie nazionali insanguinassero il mondo - Il video; La proposta del centrosinistra: inserire la Resistenza nello Statuto di Regione; 25 Aprile nel nome del Patriota Umberto Antonante: scampò ai lager nazisti e si unì ai partigiani · CosenzaChannel.it. "Appena #Mussolini si congedò da #Schuster, all'arcivescovado arrivò #Pertini, al quale il porporato disse:"Ascoltate il vostro vescovo, promettetemi che l'insurrezione non ci sarà."Ma #Pertini rispose risoluto di non avere vescovo di sorta e che l'insurrezione ci x.com Mamma ma lo sai che c'è un manga sulla divina commedia E hanno fatto anche il graphic novel di Pertini mamma Li dobbiamo trovare Mi disse Maika dieci giorni fa. A Cosenza non li abbiamo trovato A Rende neanche Fare Ordini online non ci andava perc - facebook.com facebook