Nelle prime ore della notte tra venerdì e sabato, poco prima delle tre, una banda ha aggredito un uomo nel centro di Codogno. Durante l’assalto, gli è stato sottratto il cellulare. Non sono stati forniti dettagli su eventuali ferite o altre conseguenze per la vittima. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili.

Un fine settimana iniziato con un’aggressione nel cuore di Codogno. I fatti si sono verificati nelle prime ore della notte tra venerdì e sabato, poco prima delle tre, nella zona centrale della città. In base alla prima ricostruzione basata sulle versioni fornite da testimoni, un trentaquattrenne di origini straniere sarebbe stato preso di mira da un gruppo di ragazzi all’interno del quadrilatero centrale della città. Si tratterebbe di una banda composta da cinque individui poco più che ventenni e presumibilmente stranieri. Il gruppo ha avvicinato il trentaquattrenne e, dopo una breve colluttazione, uno dei componenti è riuscito a strappargli dalle mani il telefono cellulare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggredito in centro da una banda. Via il cellulare

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