Napoli Centro storico strappa il cellulare a una donna | arrestato

Un uomo di 56 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver strappato il telefono a una donna in via dei Tribunali, nel centro storico. La Polizia di Stato, intervenuta sul posto, è riuscita a rintracciare e bloccare l'uomo poco dopo il furto. Il telefono rubato è stato recuperato e restituito alla vittima.

Furto con strappo in via dei Tribunali a Napoli: la Polizia di Stato rintraccia e arresta un 56enne napoletano con il telefono rubato. Furto con strappo nel centro storico di Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 56 anni, napoletano e con precedenti di polizia, anche specifici. Lo scippo in via dei Tribunali. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri in via dei Tribunali, una delle strade più frequentate del centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe strappato dalle mani il telefono cellulare a una donna, allontanandosi subito dopo. La segnalazione immediata dell’accaduto è giunta alla Sala Operativa della Questura di Napoli, che ha fatto scattare l’intervento delle pattuglie in zona.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Napoli Centro storico, strappa il cellulare a una donna: arrestato Notizie correlate Leggi anche: Rapina a Redona, strappa la collana a una donna: arrestato 22enne Leggi anche: Strappa la collana a una donna, ma viene fermato da un passante e arrestato dalla polizia Aggiornamenti e contenuti dedicati Napoli, il Teatro ZTN: un piccolo spazio indipendente incastrato nel Centro StoricoLaboratorio culturale vivo e realtà di ricerca artistica indipendente, incastrato nel cuore del centro storico di Napoli, a pochi passi da Piazza Dante, il Teatro ZTN (Zona Teatro Naviganti), con i ... ilmattino.it Napoli, inaugurata la passeggiata sul tetto del Duomo: dal mare al centro storico fino al Vesuvio, la vista mozzafiato dell'intera cittàIl mare, il centro storico, il Vesuvio, le colline. Il tutto, visibile dal tetto della Cattedrale di Napoli. Inaugurato oggi, il nuovo percorso di visita guidata «500 Cupole sui tetti del Duomo di ... ilmessaggero.it