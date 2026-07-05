Aeroporto di Napoli chiuso ferma la pista di Capodichino | c'è un Canadair in avaria

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’aeroporto di Napoli è stato chiuso a causa di un Canadair in avaria sulla pista di Capodichino. Il velivolo antincendio ha avuto il carrello bloccato e danneggiato, impedendo il regolare funzionamento. Di conseguenza, tutti i voli in partenza e in arrivo sono stati sospesi o hanno subito ritardi significativi. La pista rimane chiusa fino a quando non sarà completata la rimozione dell’aereo e la messa in sicurezza.

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Il carrello del velivolo antincendio si sarebbe fermato in pista con il carrello danneggiato. Voli in forte ritardo sia in decollo che in atterraggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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