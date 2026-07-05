Durante un volo notturno, un aereo è stato colpito da fuochi d’artificio, causando il panico tra i passeggeri. Il rumore forte ha provocato una reazione di paura tra i presenti, mentre l’equipaggio ha cercato di mantenere il controllo della situazione. Non sono stati riportati danni strutturali all’aereo né feriti tra i passeggeri. Le autorità stanno indagando sull’incidente e sull’origine dei fuochi d’artificio.

Nella quiete di un volo notturno, mentre la cabina era immersa nella routine rassicurante delle fasi finali di atterraggio, un rumore improvviso ha spezzato ogni sensazione di normalità. Un colpo secco, poi una vibrazione percepita da diversi passeggeri, sufficiente a far correre lo sguardo verso i finestrini e a irrigidire l’atmosfera a bordo. Per qualche istante, nessuno ha davvero capito cosa stesse accadendo: solo la sensazione netta che qualcosa fosse andato storto, nel momento più delicato del rientro. Fuochi d’artificio Chicago e il volo Delta Air Lines coinvolto. La vicenda riguarda il volo Delta Air Lines 1076, decollato dall’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta e diretto a Chicago Midway. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Aereo viene colpito dai fuochi d’artificio, scoppia il panico a bordo

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