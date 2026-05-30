Panico a Roma | fuochi d’artificio spaventano i cavalli del 2 giugno

Notizia in breve

Un esplosione di fuochi d’artificio ha provocato il panico tra i cavalli nel quartiere Eur durante i festeggiamenti del 2 giugno. I cavalli, spaventati, sono fuggiti dalla zona, creando confusione tra i presenti. La detonazione si è verificata in prossimità di un’area pubblica, ma non sono stati forniti dettagli su chi abbia causato l’esplosione o come siano arrivati i cavalli in quella zona. Non ci sono feriti segnalati.