Il Barcellona piomba su Denzel Dumfries per il dopo Koundé | pronti 25 milioni per la clausola dell’Inter
Il Barcellona ha deciso di puntare su Denzel Dumfries come possibile sostituto di Koundé. La società catalana ha preparato un'offerta di 25 milioni di euro, corrispondenti alla clausola rescissoria dell’esterno olandese. La trattativa si concentra sull’eventuale trasferimento dall’Inter, con l’obiettivo di rafforzare la corsia laterale destra in vista della prossima sessione di mercato estiva.
Il Barcellona ha inserito Denzel Dumfries in cima alla lista dei desideri per rinforzare la propria corsia laterale destra in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, pianificando un assalto concreto per strappare l’esterno olandese all’ Inter. Secondo quanto rivelato in un’indiscrezione diffusa dalla testata specializzata TMW, la dirigenza catalana si sta muovendo con grande decisione per non farsi trovare impreparata di fronte ai profondi mutamenti che potrebbero interessare il reparto arretrato della squadra guidata da Hansi Flick subito dopo la conclusione dei prossimi Mondiali. La società nerazzurra rischia dunque di perdere una delle sue pedine chiave a causa delle particolari condizioni contrattuali che regolano il futuro del calciatore originario di Rotterdam. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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