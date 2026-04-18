Dopo aver concluso con successo la serie di partite di campionato, la squadra nerazzurra si prepara ora a concentrarsi sulla Coppa Italia. La formazione si impegna per ottenere il trofeo, puntando a conquistare il secondo titolo stagionale. La squadra si allena intensamente in vista delle prossime sfide, con l’obiettivo di portare a casa anche questa competizione. La finale si avvicina e il club nerazzurro si presenta determinato.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. La cavalcata della Beneamata verso la gloria non conosce ostacoli. Dopo aver superato con autorità anche il Cagliari, i nerazzurri hanno inanellato la terza vittoria consecutiva, consolidando un primato che appare ogni giorno più inattaccabile. Il traguardo del tricolore è ormai nitido all’orizzonte e la sensazione è che il destino sia saldamente nelle mani dei ragazzi di Cristian Chivu. Il distacco sul Napoli e la solidità della capolista. Mentre il Napoli proverà a replicare nel match odierno contro la Lazio, le speranze di rimonta per i partenopei sembrano ridotte al lumicino.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Como, adesso testa alla Coppa Italia: il club nerazzurro vuole il ‘double’

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