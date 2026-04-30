Orientamento scolastico docenti orientatori e futuro dei giovani | la svolta sistemica della scuola italiana

Negli ultimi anni, il tema dell’orientamento scolastico ha acquisito una nuova centralità nel sistema educativo italiano. Si parla di una svolta sistemica che coinvolge i docenti orientatori e l'intera struttura della scuola, con l’obiettivo di migliorare il percorso formativo dei giovani. Questa trasformazione mira a integrare maggiormente le attività di orientamento all’interno dei programmi scolastici, riconoscendo il ruolo fondamentale che rivestono nel supporto alle scelte future degli studenti.

Nel dibattito educativo contemporaneo, l’orientamento ha progressivamente assunto il ruolo di categoria fondante del processo formativo, superando definitivamente la sua tradizionale collocazione periferica. Non si tratta più di un intervento episodico o di una funzione residuale, ma di un dispositivo pedagogico strutturale, capace di attraversare trasversalmente tutte le dimensioni della scuola. In una società caratterizzata da incertezza, pluralità di percorsi e continua ridefinizione delle identità professionali, la scuola è chiamata a rispondere non soltanto al bisogno di conoscenza, ma soprattutto al bisogno di senso. L'articolo....🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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