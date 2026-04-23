Nell’ambito delle indagini sulla morte di due donne, si è scoperto che la sostanza coinvolta è stata ricina. La notizia arriva dopo analisi e conferme ufficiali, che indicano come la sostanza trovata fosse effettivamente ricina. Il telefono di una delle persone coinvolte potrebbe ora fornire elementi utili per chiarire i dettagli della vicenda. La svolta cambia il corso delle indagini in corso.

La conferma: è stata ricina. Arriva una svolta decisiva nell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi. La relazione del centro antiveleni Maugeri di Pavia, trasmessa alla Procura di Larino, conferma ciò che finora era solo un sospetto: le due donne sono morte per una grave intossicazione da ricina. Un elemento che cambia radicalmente il quadro investigativo. Non si tratta più di un’ipotesi, ma di una certezza scientifica che impone una nuova lettura dei fatti e apre interrogativi ancora più profondi. Il nodo centrale: da dove arriva il veleno. La ricina è una sostanza altamente tossica e difficile da reperire. Proprio per questo, la sua presenza rende ancora più complessa la ricostruzione.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pietracatella, la svolta della ricina: ora il telefono di Alice può cambiare l’inchiesta

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