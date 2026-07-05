A via Scalambra sono stati avviati lavori di riqualificazione per riaprire un’area precedentemente occupata da edifici abbandonati, tra cui ruderi, vecchie fabbriche e strutture fatiscenti. L’intervento prevede la realizzazione di 260 alloggi, pensati principalmente per le famiglie. I progetti puntano a recuperare le aree dismesse e a riqualificare il quartiere, che in passato era caratterizzato da edifici lasciati nel degrado.

Radogna Ci sono ruderi mai completati, vecchie fabbriche, ville abbandonate, ospedali fatiscenti, dove il tempo sembra essersi fermato. Dimenticati lì, in un giorno preciso, lontano. E spesso diventano le case dei clochard. Fra quegli edifici consumati, ci sono anche gli scheletri di cemento di via Scalambra. ’Alveari’ incompleti, con quel sapore di decadenza misto a degrado, che per anni sono stati un enigma irrisolvibile. E così quando meno te lo aspetti, arriva la notizia che un investitore ha intuito del potenziale in quei vecchi ruderi. La scorsa settimana, infatti, tra la Nobel Srl di Carpi nel Modenese – facente capo al cofondatore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio ai ruderi ’sospesi’. Rivive via Scalambra: "Previsti 260 alloggi, ideali per le famiglie"

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