Il governo ha approvato un nuovo Piano casa che, secondo le fonti ufficiali, include un investimento di circa 100 milioni di euro. Tuttavia, le vendite di alloggi ai privati continuano a rappresentare la maggior parte delle operazioni, mentre i fondi destinati alle famiglie sono limitati. La struttura del piano prevede anche incentivi per alcuni interventi di ristrutturazione, ma i dettagli sulle risorse effettivamente destinate alle famiglie risultano ridotti rispetto alle promesse iniziali.

E’ francamente difficile condensare in poche righe il Piano casa che il governo ha varato. La narrazione ufficiale da parte del governo parla di 100.000 alloggi in dieci anni e di un piano che intende affrontare il disagio abitativo. Ma le cose stanno così? Leggendo l’articolato del decreto legge il governo sta spacciando con parole accattivanti quello che non è. Per motivi di spazio mi riferisco ad alcune parti ma significative. A partire dalle finalità. Fin dal primo articolo si parla di misure urgenti, parliamo di un piano decennale, per la realizzazione e la valorizzazione, termine sempre pericoloso quando si parla di alloggi sociali, da destinare alla vendita e alla locazione a prezzo calmierato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dietro gli alloggi promessi, nel Piano casa di Meloni vendite ai privati e pochi fondi per le famiglie

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