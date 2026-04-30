Bilancio Acer | nel 2025 recuperati 260 alloggi sfitti

Il bilancio consuntivo di ACER Parma per il 2025 è stato approvato all’unanimità dalla Conferenza degli Enti. Secondo i dati presentati, sono stati recuperati 260 alloggi sfitti nell’anno. Il documento evidenzia un ricavo totale di 13 milioni di euro, risultato che riflette le attività svolte dall’ente nel settore della gestione e recupero degli immobili abitativi.

È stato approvato all’unanimità, dalla Conferenza degli Enti, il bilancio consuntivo di ACER Parma, dal quale è risultato un ricavo di 13.470.538 euro e un utile di 11mila euro.Particolarmente significativo è stato l’intervento che ha portato al recupero, nel corso del 2025, complessivamente di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Il bilancio di Mangiaracina: "Dimezzati gli alloggi sfitti"di Alfredo Marchetti Si dice soddisfatto per come sta andando il suo settore dal 2023, dall’inizio del Persiani Bis. Dalla Regione 53 milioni per risanare gli alloggi pubblici sfittiLa Giunta di Regione Lombardia ha stanziato 53 milioni di euro per ristrutturare 1. Panoramica sull’argomento Si parla di: Investimenti su stadio e Acer, mosse azzardate e con costi alti. Sienambiente, approvato il Bilancio d’esercizio 2025Oltre all'approvazione del bilancio, Nominato il Cda di Sienambiente: confermati Tiziano Scarpelli, presidente, e Alfredo Rosini, Ad ... sienafree.it Acer stanzia 10 milioni. Approvato il bilancio che ha chiuso in pareggioVia libera unanime al bilancio di previsione 2026 di Acer Reggio Emilia. La Conferenza degli Enti, che si è riunita ieri a Palazzo Allende sotto la presidenza della sindaca di Cavriago Francesca ... ilrestodelcarlino.it