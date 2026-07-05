Tiziana Aristarco, regista nota per aver lavorato su Mina Settembre e Un medico in famiglia, è deceduta all'età di 66 anni. La notizia è stata divulgata attraverso un messaggio di Serena Rossi, che ha espresso il suo cordoglio. La scomparsa di Aristarco ha suscitato reazioni nel settore della fiction italiana. La sua morte è stata confermata senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Il mondo della fiction italiana è in lutto: è morta a 66 anni Tiziana Aristarco, regista di Mina Settembre e Un medico in famiglia. Serena Rossi la ricorda con un messaggio commosso. È morta oggi domenica 5 luglio Tiziana Aristarco, una delle registe più apprezzate della fiction televisiva italiana, nota al grande pubblico per il suo lavoro in serie di successo come Mina Settembre, Un medico in famiglia e Raccontami. Aveva 66 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel mondo dello spettacolo, dove colleghi e attori ne ricordano il talento, la sensibilità narrativa e la capacità di dirigere storie in grado di entrare nel cuore del pubblico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Addio a Tiziana Aristarco, la regista di Mina Settembre: il ricordo di Serena Rossi

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Addio a Tiziana Aristarco un tributo alla regista di Mina Settembre

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