Stanley Michael Gartler è deceduto all'età di 102 anni. È stato un genetista noto per aver smascherato il caso delle cellule HeLa contaminate. La sua ricerca ha rivoluzionato lo studio sul cancro, contribuendo a chiarire aspetti fondamentali della genetica. Gartler ha svolto un ruolo chiave nel mettere in discussione alcune pratiche di laboratorio e nel migliorare la qualità delle ricerche scientifiche.

Addio al genetista che rivoluzionò la ricerca sul cancro. Si è spento all’età di 102 anni Stanley Michael Gartler, uno degli scienziati che più hanno contribuito a plasmare la genetica moderna e la ricerca sul cancro. Il biologo molecolare e genetista statunitense è morto il 25 maggio nella sua casa di Seattle, ma la notizia della scomparsa è stata resa nota soltanto ora dal nipote Richard Weiner al New York Times. Professore di medicina e di scienze del genoma all’Università di Washington, Gartler ha lasciato un’eredità scientifica destinata a influenzare generazioni di ricercatori. Le sue intuizioni hanno infatti modificato profondamente sia la comprensione dei tumori sia gli standard di affidabilità della ricerca biologica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Stanley Michael Gartler, il genetista che rivoluzionò la ricerca sul cancro e smascherò il caso delle cellule HeLa contaminate

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