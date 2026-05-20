Cancro lo scudo che ferma la crescita delle cellule tumorali

Recenti studi hanno chiarito che le cellule tumorali sono spesso circondate da una barriera chiamata glicocalice, una struttura composta da zuccheri e proteine che si trova sulla superficie delle cellule. Questa formazione agisce come uno scudo, impedendo alle cellule di crescere e diffondersi liberamente. Il glicocalice si sviluppa attorno alle cellule tumorali, creando una specie di involucro protettivo che ostacola le terapie e contribuisce alla loro resistenza. La ricerca si concentra ora sulla possibilità di intervenire su questa barriera per migliorare i trattamenti.

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