Cancro lo scudo che ferma la crescita delle cellule tumorali
Recenti studi hanno chiarito che le cellule tumorali sono spesso circondate da una barriera chiamata glicocalice, una struttura composta da zuccheri e proteine che si trova sulla superficie delle cellule. Questa formazione agisce come uno scudo, impedendo alle cellule di crescere e diffondersi liberamente. Il glicocalice si sviluppa attorno alle cellule tumorali, creando una specie di involucro protettivo che ostacola le terapie e contribuisce alla loro resistenza. La ricerca si concentra ora sulla possibilità di intervenire su questa barriera per migliorare i trattamenti.
Le cellule tumorali non crescono in modo “nudo”: attorno a loro costruiscono spesso una sorta di scudo protettivo chiamato glicocalice, una struttura ricca di zuccheri e proteine che ricopre la superficie cellulare. Questo strato ha una funzione importante per il tumore: lo aiuta a nascondersi dal sistema immunitario e rende più difficile l’azione delle terapie, soprattutto quelle basate sugli anticorpi e sull’immunoterapia. In particolare, il glicocalice può ostacolare il riconoscimento dei bersagli tumorali e ridurre l’efficacia dei cosiddetti checkpoint immunitari, meccanismi che normalmente regolano la risposta delle cellule.... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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