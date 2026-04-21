Un team di ricercatori ha identificato un meccanismo molecolare che consente alle cellule del cancro ovarico di resistere ai trattamenti chemioterapici. La scoperta, condotta presso un’università italiana, riguarda le modalità con cui queste cellule bloccano l’efficacia dei farmaci utilizzati in terapia. Lo studio rappresenta un passo importante nella comprensione delle strategie di resistenza tumorale e potrebbe influenzare future ricerche nel settore oncologico.

Un team di ricerca guidato da Maria Valeria Giuli presso l’Università La Sapienza di Roma ha individuato un meccanismo molecolare che permette alle cellule del cancro ovarico di resistere ai trattamenti chemioterapici. Lo studio, coordinato da Saula Checquolo e pubblicato sul Journal of Experimental & Clinical Cancer Research, rivela come l’interazione tra le proteine Pin1 e Notch3 sia responsabile dell’inefficacia del Carboplatino in molti casi di carcinoma sieroso di alto grado. La sfida della resistenza cellulare nel carcinoma ovarico. Il oncologico femminile è segnato dalla complessità del tumore ovarico, una patologia che si posiziona come la quinta forma più letale a livello mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cancro ovarico: scoperto il segreto delle cellule che bloccano i farmaci

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