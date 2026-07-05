Un uomo ha accoltellato un altro alle spalle in un bar, causando ferite gravi. Dopo essere stato arrestato, ha detto agli agenti: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Le forze dell’ordine stanno indagando sul fatto, mentre sul luogo sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza alla vittima. L’episodio ha suscitato scalpore e preoccupazione tra i presenti.

Ha colpito un uomo alle spalle con una violenza estrema e, una volta arrestato, avrebbe pronunciato parole che hanno ulteriormente sconvolto gli investigatori: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Sono le prime dichiarazioni attribuite al 22enne ivoriano fermato sabato 4 luglio dopo aver accoltellato un 55enne all’esterno di un bar nella zona di San Siro, a Milano. Il giovane è ora accusato di tentato omicidio e sarà interrogato dal giudice nelle prossime ore. L’aggressione improvvisa. Secondo la ricostruzione della polizia, il 22enne avrebbe raggiunto la vittima con il volto coperto da un passamontagna nero. Senza pronunciare alcuna parola, avrebbe estratto un coltello con una lama di 21 centimetri e colpito il 55enne alle spalle. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Thesocialpost.it - Accoltella un uomo al bar e dice: “Mi sono divertito, poi lo rifaccio”. Orrore in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Renace,salva hija de CEO,ama y lo asciende!De perdedor a CEO

Notizie e thread social correlati

«Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio», le parole shock dell’uomo che ha accoltellato uno sconosciuto in un bar di MilanoUn uomo di 22 anni è stato arrestato a Milano dopo aver accoltellato un altro uomo in un bar di zona San Siro.

Leggi anche: L'uomo accoltellato a Milano. L'aggressore: "Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio"

Temi più discussi: Padova, accoltella un uomo all'Arcella: arrestato 50enne per tentato omicidio; Uomo colpito con 20 coltellate alle spalle senza motivo: arrestato un ragazzo di 22 anni, grave un 55enne; Arcella, accoltella un uomo al collo e all'addome: arrestato per tentato omicidio; Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un uomo senza motivo a Milano: era in città da 7 giorni.

È ricoverato in condizioni gravissime l'uomo di 55 anni accoltellato senza motivo, da un 22enne, davanti ad un bar. Il giovane, arrestato per tentato omicidio, era stato bloccato da due egiziani che si trovavano nel locale Foto Ansa x.com

Accoltella un uomo in un bar, l’aggressore 22enne: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccioGiovane arrestato a Milano dopo accoltellamento in un bar: 20 fendenti e richiesta di convalida per tentato omicidio. nordest24.it

Un uomo sorprendentemente stupido si schianta nello spazio, viene ingannato e salva tutti reddit

Uomo accoltellato fuori da un bar: è stato colpito 20 volte senza motivo – La ricostruzioneMilano Un uomo di 55 anni, cittadino italiano, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato colpito apparentemente senza motivo da un 22enne con una ventina di co ... lanuovasardegna.it