Accoltella un uomo a Milano Mi sono divertito appena esco lo rifaccio

Un giovane di 22 anni ha accoltellato un uomo di 55 anni in zona San Siro a Milano. Dopo l’aggressione, ha dichiarato di essersi divertito e di voler ripetere l’episodio. La vittima, rimasta ferita, è in prognosi riservata ma le sue condizioni stanno lentamente migliorando.

“Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”. Sono le parole di Lamin Saidilly, il 22enne che la mattina del 4 luglio ha accoltellato un uomo in zona San Siro a Milano La vittima, 55 anni, è ancora in prognosi riservata ma le sue condizioni stanno lentamente migliorando. L’uomo, intorno alle 7:30, stava facendo colazione con il padre fuori dal bar La Giada in via Capecelatro quando è stato aggredito improvvisamente da uno sconosciuto che transitava da lì a piedi. Portato in pronto soccorso in codice rosso, è stato operato ieri sera e la sua situazione ora è stabile. Si prevede che la prognosi possa venir sciolta in giornata. Il 22enne alle forze dell’ordine che lo hanno bloccato poco dopo l’aggressione non ha manifestato nessun senso di colpa, anzi ha espresso la volontà di ripetere il gesto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Accoltellato a Milano, laggressore: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio

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