Un uomo ha accoltellato un altro sconosciuto in un bar di Milano, colpendolo con venti fendenti alla testa, al collo, al torace e all’addome con un coltello di 21 centimetri. Durante l’arresto, ha dichiarato agli agenti di essersi divertito e di voler ripetere l’azione quando uscirà. Secondo il capo di imputazione, l’aggressore aveva il volto coperto da un passamontagna nero e non ha pronunciato parole durante l’attacco.

Secondo quanto si legge nel capo di imputazione, “con il capo coperto da un passamontagna nero e senza proferire alcuna frase”, ha aggredito la vittima “dalle spalle, con un coltello di 21 centimetri colpendolo con 20 fendenti” alla testa, al collo, al torace e all’addome. Il pm Elio Ramondini ha inviato la richiesta di convalida dell’arresto al gip per tentato omicidio. Il 55enne accoltellato è in prognosi riservata ma sta lentamente migliorando. E’ ricoverato all’ospedale Niguarda. Sarà interrogato domani mattina, 6 luglio 2026, dal gip Luigi Iannelli nel carcere di San Vittore il 22enne nato a Conegliano Veneto (Treviso). Il pm Elio Ramondini ha inoltrato la richiesta di convalida dell’arresto ritendendo sussistenti il pericolo di fuga e di reiterazione del reato. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Accoltella sconosciuto in un bar a Milano e dice agli agenti: “Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio”.

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