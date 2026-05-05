Murgia Materana | 2.000 visitatori testano il nuovo modello di accoglienza

Nella Murgia Materana, circa 2.000 visitatori hanno recentemente provato il nuovo modello di accoglienza. Durante l’esperienza, sono stati valutati i percorsi tra Murgia Timone e 406, con un nuovo sistema di monitoraggio. Nel frattempo, nel parco sono in arrivo servizi di noleggio e punti ristoro, pronti a migliorare l’offerta per chi si avventura nell’area. La sperimentazione si concentra anche sulla gestione delle visite e sulle modalità di fruizione del territorio.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo monitoraggio i sentieri tra Murgia Timone e 406?. Quali nuovi servizi di noleggio e ristoro arriveranno nel parco?. Come verranno usate le mappe digitali per il trekking in Murgia?. Perché la Regione Basilicata sostiene questo modello di gestione turistica?.? In Breve Bardi sostiene la strategia per trasformare le aree protette lucane in poli turistici.. Nuovi servizi includeranno noleggio e-bike e aree ristoro nei sentieri Murgia Timone.. Progetti futuri prevedono mappe interattive e realtà aumentata per i percorsi tematici.. Gestione affidata a Parco Sassi Srl per bilanciare flussi e tutela ambientale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Murgia Materana: 2.000 visitatori testano il nuovo modello di accoglienza Notizie correlate "Murgia stellata": il cielo dell'Alta Murgia in mostra a Corato“Murgia Stellata”: il cielo dell’Alta Murgia in mostra a Corato Dal 17 aprile al 17 maggio il Museo della Città e del Territorio di Corato ospita... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: In Basilicata si può camminare in un canyon antico milioni di anni. Matera, al Parco della Murgia 2.000 visitatori nel weekend del Primo MaggioCirca 2.000 presenze nel Parco della Murgia Materana confermano il buon esito del test sulla gestione dei flussi turistici ... trmtv.it Gestione dei flussi e servizi, il Parco della Murgia Materana guarda al futuroUn test superato che spinge a proseguire nel potenziamento dei servizi. L'Ente parco della Murgia Materana rilancia la sua azione per rendere sempre più completa e autentica l'esperienza nell'area pr ... ansa.it