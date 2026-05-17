Il modello Melendugno | welfare e accoglienza diventano un caso di studio universitario
Nel comune di Melendugno, le iniziative di welfare e di accoglienza sono state analizzate in un approfondimento universitario, che le ha prese come esempio di studio. La località si distingue per aver implementato politiche di integrazione sociale riconosciute a livello accademico, attirando l’interesse di ricercatori e studenti. La scelta di Melendugno come caso di studio deriva dalla volontà di capire come le pratiche di welfare siano state applicate in modo concreto e organizzato nel territorio.
MELENDUGNO – Melendugno si afferma come punto di riferimento nel panorama delle politiche di integrazione e del welfare sociale, attirando l’attenzione del mondo accademico. L’amministrazione locale, infatti, è stata scelta dall’Università del Salento come modello e caso di studio per la Summer. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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