Accise stop allo sconto Carburanti più cari Il disagio dei cittadini | 100 euro per un pieno

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da ieri è terminato lo sconto sulle accise dei carburanti, che era stato introdotto dal governo a marzo in risposta all’aumento dei prezzi. Di conseguenza, i costi dei carburanti sono tornati ai livelli precedenti, con alcuni cittadini che segnalano di dover spendere circa 100 euro per un pieno. La misura temporanea, adottata per contenere i rincari, non è stata più prorogata. I prezzi alla pompa sono stati aggiornati in base alle nuove aliquote senza lo sconto applicato precedentemente.

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È finita la pacchia. Da ieri non è più in vigore lo sconto sulle accise dei carburanti deciso dal governo all’indomani dell’inizio del conflitto in Medio Oriente, lo scorso marzo. Da quel momento la diminuzione dei prezzi è stata prorogata nella speranza di un accordo tra Stati Uniti e Iran, arrivato la sera del 17 giugno. Così, le quotazioni del petrolio sono gradualmente scese, in risposta alla parziale apertura dello stretto di Hormuz, da cui transita il 20% del petrolio mondiale. Con il normalizzarsi dei prezzi, è venuta meno la necessità dello sconto e sabato mattina i cittadini si sono svegliati con una brutta sorpresa: rincari di almeno 6,1 centesimi al litro, contando anche l’Iva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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