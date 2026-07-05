Gertrude Shilling, nota per i suoi look eccentrici, è stata una presenza fissa a Royal Ascot per decenni. La donna si distingueva per abiti teatrali e cappelli vistosi, attirando l’attenzione di pubblico e media. Il figlio, David, ha contribuito a renderla una vera icona di stile fuori dal comune, trasformandola nella sua musa più spettacolare. La sua figura rimane un esempio di eccentrismo e creatività nel mondo della moda britannica.

QUESTO CONTENUTO È RISERVATO AGLI ISCRITTI ALLA MEMBERSHIP - Per decenni Gertrude Shilling è stata una delle presenze più attese di Royal Ascot: merito di abiti teatrali e cappelli stravaganti, ma anche del figlio David, che trasformò la madre nella sua musa più spettacolare. Scopriamo assieme i suoi outfit più stunning +++dropcap Royal Ascot, si sa, è sempre stata una questione di cappelli. Di cavalli, certo. Di dress code rigidissimi, anche. Ma soprattutto di cappelli: piccoli, grandi, piumati, inclinati, prudenti o molto meno prudenti. C’è chi li ha indossati in maniera più pacata, misurata, perfettamente reale - da Lady Diana a Kate Middleton, per capirci - e chi invece del copricapo ha fatto un vero e proprio spettacolo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Abbiamo trovato la vera regina dell'eccentricità British: ecco Gertrude Shilling, la signora dei look fuori scala

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Jealous Empress Poisons Her To Keep The Emperor, But She Steals All His Undivided Affection

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