Penelope Cruz ha sfilato a Cannes 2026 indossando abiti da sogno, attirando l’attenzione di pubblico e media. Durante le riprese di un suo progetto, ha avvertito timori di un aneurisma, motivo che ha portato a sospendere temporaneamente le riprese. La Cruz, nota per il suo talento, ha partecipato anche a molte pellicole di successo. La sua presenza sul red carpet ha confermato il suo ruolo di protagonista tra le star del festival.

Penelope Cruz è una delle attrici più amate, protagonista di pellicole indimenticabili come Vicky, Cristina, Barcelona dove è scoccata la scintilla con il suo compagno Javier Bardem, sposato poi alle Bahamas nel 2010: una grande storia d’amore che fa sognare Hollywood e non solo, coronata dalla nascita dei loro due figli, Leo e Luna. L’attrice è stata anche una delle grandi protagoniste del Festival di Cannes 2026, dove ha conquistato fotografi e pubblico con la sua eleganza impeccabile. Penelope è arrivata sulla Croisette per presentare La Bola Negra, il nuovo film diretto dal duo Javier Calvo e Javier Ambrossi, tra i titoli più attesi della manifestazione, in cui la spagnola interpreta una donna intensa e tormentata, al centro di una storia carica di emozioni, musica e relazioni umane complesse. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Penelope Cruz vera regina di Cannes 2026, abiti da sogno e la paura dell’aneurisma sul set

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