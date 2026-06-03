Il team di tennis italiano si presenta come una squadra unitaria, con un gruppo di tre giocatori che si sostengono a vicenda. Durante un evento recente, uno dei componenti è stato assente, ma il resto del team ha mantenuto il motto di solidarietà e collaborazione. La formazione si distingue per la coesione e la volontà di affrontare le sfide collettivamente, anche in assenza di un singolo elemento.

Li aspettiamo oggi dietro al Convento dei Carmelitani Scalzi per emozionarci ancora. Scusate se abusiamo anche noi del facile paragone con i “Tre moschettieri” di Alexandre Dumas, ma siamo a Parigi e non si possono leggere le imprese di “Aramis” Cobolli, “Porthos” Berrettini e “Athos” Arnaldi senza scomodare “D’Artagnan” Sinner. «Jannik è fuori? Tutti per uno, uno per tutti!». Sinner c’entra comunque, perché è stato lui a creare il Rinascimento azzurro, a vincere una Davis quasi da solo e a trasmettere autostima a tutti, tanto che l’ultima l’hanno vinta senza di lui e in tre hanno scalato il Roland Garros fino ai quarti. Un giorno, Cobolli, dopo un allenamento con Jannik, ansimò: «Stavo a morì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Aspettavamo un fenomeno, abbiamo trovato una squadra: ecco i Tre Moschettieri dell'Italtennis

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