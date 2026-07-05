L’ex deposito dei tram di via De André a Firenze è stato nuovamente occupato. Da circa 18 anni il sito è abbandonato e non utilizzato. Recentemente, persone sono entrate all’interno e vi hanno depositato rifiuti e vecchi elettrodomestici, probabilmente per recuperare materiali metallici. La zona si trova nella zona Varlungo e l’occupazione è stata segnalata di recente.

Ci risiamo. L’ex deposito dei tram di via De André a Firenze (zona Varlungo) è stato nuovamente occupato. All’interno si sono insediate persone, probabilmente rom, che vi trasportano rifiuti e vecchi elettrodomestici dai quali recupererebbero materiali metallici. A risollevare il caso di uno degli storici «buchi neri» di Firenze è il consigliere del Quartiere 2 Simone Sollazzo (FdI). L’edificio è un’architettura industriale risalente al 1890. Ex proprietà del Comune, fino al 2008 il complesso era in parte utilizzato da un’attività di carrozzeria. Poi l’abbandono da parte della proprietà ha spalancato le porte al degrado: spaccio, cumuli di rifiuti e cartelli con la scritta «fabbricato pericolante». 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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© Corrierefiorentino.corriere.it - Abbandono, rifiuti e progetti mai nati: l’ex deposito dei tram di Firenze è un buco nero da 18 anni

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